И даље расте број жртава земљотреса у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број погинулих у земљотресима у Венецуели повећао се на 3.685, саопштило је Министарство информисања те земље.
Готово 18.000 људи остало је без крова над главом након земљотреса, саопштиле су власти, пренио је Ројтерс.
Предсједник парламента Венецуеле Хорхе Родригез саопштио је да је повријеђено 16.740 људи, док је 17.854 расељено и смјештено у привремене прихватне центре.
Фудбал
Највећи успјех Швајцарске на Мундијалу
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч2
Свијет
12 ч0
Најновије
10
12
10
08
10
01
09
59
09
53
Тренутно на програму