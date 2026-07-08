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И даље расте број жртава земљотреса у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:25

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Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Pedro Mattey

Број погинулих у земљотресима у Венецуели повећао се на 3.685, саопштило је Министарство информисања те земље.

Готово 18.000 људи остало је без крова над главом након земљотреса, саопштиле су власти, пренио је Ројтерс.

Предсједник парламента Венецуеле Хорхе Родригез саопштио је да је повријеђено 16.740 људи, док је 17.854 расељено и смјештено у привремене прихватне центре.

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Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.

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потрес

Венецуела

земљотрес у Венецуели

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