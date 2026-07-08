Највећи успјех Швајцарске на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Швајцарске пласирала се у четвртфинале свјетског првенства послије побједе над Колумбијом у пенал серији.
Послије регуларног дијела меча није било голова, није их било ни након продужетака, али тада јесте било највећих узбуђења и великих промашаја Колумбијаца - неискоришћених, да би тек у пенал драми побједник био ријешен.
Швајцарска је направила свој највећи успјех на свјетским првенствима (истина, играла је четвртфинале и давне 1938. и 1954, али са мање учесника) и за пролаз у полуфинале играће против Аргентине, чији је буран меч са Египтом тема дана.
Трагичари Јужноамеричке селекције која је у пет утакмица на Мундијалу примила тек један гол (и то против Узбекистана), били су Давинсон Санчес и Кучо Ернандес.
Санчес је погодио пречку, док је Ернандесу Кобел одбранио ударац.
Мануел Аканђи једини је био несигуран са "бијеле тачке" али његов промашај, на крају, није био кобан по екипу Мурата Јакина, јер су Џака, Амдуни, Итен и Варгас обавили свој дио посла.
Можда је и најзанимљивији детаљ у пенал драми, барем за овдашње љубитеље фудбала, била ситуација која се дешавала иза гола док се Џака спремао да изведе ударац. Неко од Колумбијаца је у гледалишту махао српском заставом како би деконцентрисао капитена Швајцараца, али је овај био хладнокрван и погодио, тада за почетно вођство "сајџија".
Швајцарци су други меч заредом сачували свој гол у нокаут фази Мундијала. И овај податак довољно говори о снази и квалитету селекције подно Алпа.
Имали су, истина, и среће овог пута.
Практично, све вриједно помена са меча стало је у пола сата продужетка.
Колумбија је у том интервалу имала двије велике прилике: пречку коју је погодио Лукуми и зицер који није искористио Хаминтон Кампас, након кикса одбране Швајцарске. Била је то једна од оних шанси која би могла и дуго након овог меча да прогања Колумбијце и самог Кампаса.
Шансу утакмице на другој страни, такође у продужетку, није искористио Зеки Амдуни чији је ударац са шест-седам метара, тек што је ушао у игру, бравуром зауставио голман Колумбије Варгас.
Јужноамериканцима је био потребан бољи Варгас у пенал серији, али ниједну лопту која је ишла у његову мрежу није успио да заустави.
Швајцарци славе велики тријумф, највећи у својој историји и настављају такмичење као највеће изненађење турнира.
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