Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

Аутор:АТВ редакција
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Дивно вече у Бањалуци. Пуне трибине, одлична атмосфера, спортско навијање. Подршка која није престајала ниједног тренутка најбољи је доказ да Борац никада није сам, рекао је Милорад Додик, након утакмице Борац Левски у првом колу квалификација за Лигу шампиона.
"Витешка борба на терену и резултат којим можемо бити задовољни. У дуелу с тимом који је многоструко богатији, Борац је био бољи ривал.
Момци су показали карактер, жељу и борбу достојну грба који носе. Резултат оставља све отворено, а вјерујем да ће управо тај карактер, по којем је Борац препознатљив, одлучити реванш у Софији.
Сва наша улагања у клуб дају резултат. Сто година славимо побједнички", рекао је Додик.
Дивно вече у Бањалуци. Пуне трибине, одлична атмосфера, спортско навијање. Подршка која није престајала ниједног тренутка најбољи је доказ да Борац никада није сам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 7, 2026
Витешка борба на терену и резултат којим можемо бити задовољни.
У дуелу с тимом који је многоструко богатији, Борац… pic.twitter.com/vWNZJoI03b
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