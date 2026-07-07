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Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 23:12

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Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички
Фото: X / Milorad Dodik

Дивно вече у Бањалуци. Пуне трибине, одлична атмосфера, спортско навијање. Подршка која није престајала ниједног тренутка најбољи је доказ да Борац никада није сам, рекао је Милорад Додик, након утакмице Борац Левски у првом колу квалификација за Лигу шампиона.

"Витешка борба на терену и резултат којим можемо бити задовољни. У дуелу с тимом који је многоструко богатији, Борац је био бољи ривал.

Момци су показали карактер, жељу и борбу достојну грба који носе. Резултат оставља све отворено, а вјерујем да ће управо тај карактер, по којем је Борац препознатљив, одлучити реванш у Софији.

Сва наша улагања у клуб дају резултат. Сто година славимо побједнички", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

ФК Борац

Борац Левски

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