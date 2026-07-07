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Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 23:05

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Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске
Фото: Tanjug / AP / Metin Aktaş

Француски предсједник Емануел Макрон присуствовао је вечери приређеној за лидере држава и њихове супружнике у оквиру самита НАТО-а у Анкари, гдје су га на улазу у Предсједнички комплекс дочекали турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган и његова супруга Емине Ердоган.

Током званичног поздрављања, камере су забиљежиле тренутак у којем је Макрон пружио руку Емине Ердоган и нагнуо се као да жели да јој пољуби руку.

Међутим, она је повукла руку и није прихватила тај гест, након чега је поздрав настављен без застоја.

Снимак сусрета убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције и коментаре о дипломатском протоколу и различитим културним обичајима приликом сусрета државника.

Није познато да ли је ријеч о неспоразуму у вези са протоколом или о личној одлуци Емине Ердоган, а званичних коментара поводом овог догађаја за сада нема.

(Б92)

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Тагови :

Реџеп Тајип Ердоган

Емануел Макрон

Емине Ердоган

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