Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске

Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон присуствовао је вечери приређеној за лидере држава и њихове супружнике у оквиру самита НАТО-а у Анкари, гдје су га на улазу у Предсједнички комплекс дочекали турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган и његова супруга Емине Ердоган.
Током званичног поздрављања, камере су забиљежиле тренутак у којем је Макрон пружио руку Емине Ердоган и нагнуо се као да жели да јој пољуби руку.
Међутим, она је повукла руку и није прихватила тај гест, након чега је поздрав настављен без застоја.
Снимак сусрета убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције и коментаре о дипломатском протоколу и различитим културним обичајима приликом сусрета државника.
Није познато да ли је ријеч о неспоразуму у вези са протоколом или о личној одлуци Емине Ердоган, а званичних коментара поводом овог догађаја за сада нема.
Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. pic.twitter.com/poWmj5trH9— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026
(Б92)
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