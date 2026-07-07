"Москва се са Трампом не слаже о свему, али поздравља његову жељу за дијалогом"

Аутор:АТВ редакција
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Руска Влада се можда не слаже са америчким предсједником Доналдом Трампом о свему, али поздравља његову спремност да води дијалог, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је нагласио да се Трамп по тим ставовима разликује од већине европских политичара.
"Он се веома разликује од једноумља европских политичара. Више воли да рјешава проблеме уколико је могуће разговором. То је у складу са нашим ставом", рекао је Песков у интервјуу за швајцарски магазин "Велтвош".
Према његовим ријечима, воља америчког предсједника за дијалогом и тражењем практичног рјешења много је коректнији став него се начелно слагати о свим питањима.
"Нећемо се нужно слагати о свему, али ћемо о свему разговарати. И, наравно, можемо само поздравити такав приступ", додао је Песков, преноси Срна
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