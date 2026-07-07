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"Москва се са Трампом не слаже о свему, али поздравља његову жељу за дијалогом"

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:41

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Руска Влада се можда не слаже са америчким предсједником Доналдом Трампом о свему, али поздравља његову спремност да води дијалог, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је нагласио да се Трамп по тим ставовима разликује од већине европских политичара.

"Он се веома разликује од једноумља европских политичара. Више воли да рјешава проблеме уколико је могуће разговором. То је у складу са нашим ставом", рекао је Песков у интервјуу за швајцарски магазин "Велтвош".

Према његовим ријечима, воља америчког предсједника за дијалогом и тражењем практичног рјешења много је коректнији став него се начелно слагати о свим питањима.

"Нећемо се нужно слагати о свему, али ћемо о свему разговарати. И, наравно, можемо само поздравити такав приступ", додао је Песков, преноси Срна

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Тагови :

Дмитриј Песков

Доналд Трамп

Владимир Путин

Русија

Америка

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