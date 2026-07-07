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Са наногицом иде по Јелисејску палату: Марин ле Пен потврдила кандидатуру за предсједника

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 20:44

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Са наногицом иде по Јелисејску палату: Марин ле Пен потврдила кандидатуру за предсједника
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Француска десничарска лидерка Марин ле Пен потврдила је да ће се кандидовати за предсједника Француске 2027. године, након што јој је Апелациони суд скратио забрану обављања јавне функције и тако отворио пут за нови покушај уласка у Јелисејску палату.

Ипак, предизборну кампању могла би да води под до сада готово незамисливим околностима за једног предсједничког кандидата – са електронском наногицом.

Суд у Паризу потврдио је пресуду Ле Пеновој због злоупотребе средстава Европског парламента, али је ублажио дио казне који се односи на забрану кандидовања.

Ле Пенова је осуђена на три године затвора, од којих су двије условне, док ће годину дана провести под електронским надзором. То значи да ће морати да носи електронску наногицу и да се током ноћи враћа у свој дом.

Суд јој отворио пут ка изборима

Забрана обављања јавне функције скраћена јој је са пет година на 45 мјесеци, од којих је 30 условно. Пошто је преосталих 15 мјесеци забране већ истекло, Ле Пенова сада може да се кандидује на предсједничким изборима наредне године.

Суд је, иако је потврдио њену кривицу, навео да је приликом одлучивања узео у обзир и слободу избора бирача као један од предуслова демократског изјашњавања.

Ле Пенова је након одлуке суда напустила зграду са осмијехом, али се тада није обратила новинарима. Убрзо је отишла у сједиште Националног окупљања.

Касније је потврдила да ће четврти пут покушати да освоји мјесто предсједника Француске.

Кампања са електронском наногицом

Остаје, међутим, питање како ће изгледати предсједничка кампања једне од најпознатијих француских политичарки док се налази под електронским надзором.

Судија задужен за извршење казне треба да одреди у којим часовима Ле Пенова може да буде ван свог дома и до када увече мора да се врати. Ограничења су обично строжа током викенда.

Правни стручњаци оцјењују да би такве мјере могле знатно да отежају кампању широм Француске, али да је не би нужно учиниле немогућом.

Ле Пенова би, такође, након неколико мјесеци могла да затражи укидање електронског надзора због доброг понашања.

Четврти покушај Ле Пенове

Марин ле Пен је до сада три пута покушала да постане предсједник Француске, а посљедњих 15 година једна је од најистакнутијих личности француске деснице.

Њена странка Национално окупљање тренутно је снажно позиционирана у истраживањима јавног мњења уочи избора заказаних за април 2027. године.

У случају да Ле Пенова није могла да се кандидује, као њен највјероватнији насљедник помињао се тридесетогодишњи Жордан Бардела.

Случај против Ле Пенове односи се на средства намијењена асистентима посланика у Европском парламенту. Француски суд је 2025. године закључио да је имала централну улогу у систему у којем је новац Европског парламента коришћен за исплату страначких службеника у Француској, што је она оспоравала.

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Тагови :

Марин Ле Пен

Кандидатура

Француска

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