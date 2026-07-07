У стану пронађена тијела младића и дјевојке

Аутор:АТВ редакција
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Потврђена је страшна вијест која се почела ширити друштвеним мрежама. У стану у Рајснеровој улици у уторак су у пријеподневним часовима пронађена два беживотна тијела млађих особа, младића и дјевојке.
Испред стана у Рајснеровој улици истовремено су стигла два возила хитне помоћи и два аутомобила са полицијским службеницима Полицијске управе осјечко-барањске.
Како пише Глас Славоније, беживотна тијела младића и дјевојке пронађена су у једном од станова у кући у близини Зрињевца.
Из Полицијске управе осјечко-барањске потврђена је ова информација, као и да је обављен увиђај којим је руководило Жупанијско државно тужилаштво у Осијеку.
Узроци смрти до сада нису утврђени, те је наложена обдукција која ће бити обављена у Клиничком болничком центру Осијек, на Одјељењу патологије.
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