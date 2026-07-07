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Према нама иде висински украјински циклон: Шта нам доноси?

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:02

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Мапа кретања временски прилика
Фото: Screenshot

Пред нама су умјерено топли дани уз повремена пролазна освјежења, док екстремних љетних жега и даље нема на видику, најављује познати метеоролог аматер Марко Чубрило.

Како наводи, у уторак нас очекује претежно сунчано и топло вријеме.

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Нешто више облака биће само у планинским предјелима на југоистоку региона, гдје постоје услови за локалне пљускове са грмљавином. Вјетар ће бити слаб, а дневне температуре кретаће се од 24 до 30 степени Целзијуса.

У сриједу пролазно освјежење и јак вјетар

Већ у сриједу слиједи промијена, јер преко наших крајева прелази ослабљен хладни фронт, чија ће се главнина премјестити сјевероисточно од нас.

Ова промјена доноси пролазно наоблачење уз углавном слабу кишу на сјеверу, док су у поподневним сатима могући локални пљускови на југу региона.

Амир Хаџић

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Премјештање хладног фронта пратиће и пролазно јак сјеверни вјетар, а температуре ће се кретати у распону од 22 степена на сјеверу до 30 степени на југу.

Викенд доноси пљускове, почетком недјеље ново освјежење

Од четвртка па све до сљедећег уторка, временске прилике диктираће висински циклон са центром над Украјином, доносећи доминантно сјеверно струјање ваздуха. Задржаће се умјерено топло вријеме, са максималним дневним температурама углавном између 24 и 31 степен.

Пљускови ће бити повремени, током викенда најчешће резервисани за планинске предјеле, док се од недјеље очекују и у нижим дијеловима региона.

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Почетком сљедеће недјеље, тачније у уторак, могуће је још једно краткотрајно освјежење.

Средина јула без "паклених" температура

Када је ријеч о периоду од 14. до 20. јула, Чубрило прогнозира отопљење, али оно за сада дјелује типично љетно.

Очекују се уобичајени летњи максимуми, највјероватније од 29 до 34 степена Целзијуса.

Разлог изостанка екстремних врућина лежи у положају антициклона, због којег ће се најтоплији ваздух задржавати западније од нас, усмјеравајући се ка западу и југозападу Европе.

Око 20. јула постоје наговјештаји за осјетније погоршање времена и јаче освјежење, али метеоролог напомиње да је тај дио прогнозе и даље веома несигуран.

Генерални закључак је да се наредних дана наставља умјеренији тип љета уз повремене пљускове, без опасности од топлотних таласа, преноси "Мондо".

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Вријеме

Временска прогноза

Марко Чубрило

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