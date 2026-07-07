Цвијановић у Скупштини: Господине Вукановићу, смањите гас

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је лидеру Листе за правде и ред, током дискусије у Народној скупштини, да смањи гас и да сматра да галамом покушава прикрити незнање.
"Ви сте незналица која галамом покушава да прикрије своје незнање", рекла је Цвијановићева Вукановићи и поручила му да је манипулатор који нема свијест шта се ради у Предсједништву.
Република Српска
Цвијановић упозорава: Прегласавањем покушавају отети имовину Српске
"О чему се може гласати, о чему не може. Не вјерујем да то не разумијете, мислим да сте манипулатор. Ви нисте препознали чему служи вето", поручила му је Жељка Цвијановић и позвала га да "смањи гас".
Посланици Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници расправљају о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
Представници и власти и опозиције најавили су раније да ће подржати вето.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
4 ч8
Најновије
16
01
15
59
15
58
15
52
15
51
Тренутно на програму