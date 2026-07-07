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Цвијановић у Скупштини: Господине Вукановићу, смањите гас

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:48

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је лидеру Листе за правде и ред, током дискусије у Народној скупштини, да смањи гас и да сматра да галамом покушава прикрити незнање.

"Ви сте незналица која галамом покушава да прикрије своје незнање", рекла је Цвијановићева Вукановићи и поручила му да је манипулатор који нема свијест шта се ради у Предсједништву.

Жељка Цвијановић

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"О чему се може гласати, о чему не може. Не вјерујем да то не разумијете, мислим да сте манипулатор. Ви нисте препознали чему служи вето", поручила му је Жељка Цвијановић и позвала га да "смањи гас".

Посланици Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници расправљају о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

Представници и власти и опозиције најавили су раније да ће подржати вето.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Небојша Вукановић

Народна скупштина Републике Српске

Витални национални интерес

Коментари (2)

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