Додик: Трећа трака преко Романије већ би била изграђена да нема мешетарења

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће данас на Сокоцу озваничити радове на трећој траци за спора возила као дио наставка модернизације пута од Зворника до Источног Сарајева.
Додик је истакао да би то било и раније завршено да није мешетарске структуре и комисије на нивоу БиХ која зауставља радове.
Додик је рекао да се у Републици Српској и у цијелој БиХ створила мешетарска структура која се на све тендере жали и условљава оне који добију тендере тражећи новац да одустану од тога, а ако неће онда то гурају до комисије на нивоу БиХ.
"Та је комисија данас постала најважније мјесто на свијету. То је накарадан систем који је уведен у БиХ да та комисија може да одлучује о процедурама за пројекте од милион па до милијарду и по као што су ауто-путеви. Колико је радова обустављено", рекао је Додик новинарима на Сокоцу.
Он је указао да је дионица од Зворника до Сокоца потпуно реконструисана и да се сада наставља даље кроз пројекат треће траке према Палама да би повезали Источно Сарајево са Зворником и даље са Србијом.
"Наши планови иду да трећа трака буде уведена на свим тачкама гдје се успорава саобраћај и да се реконструкција овог пута стави у приоритет уградње путне мреже у Републици Српској", рекао је Додик.
Република Српска
Минић: Мали Зејтинлик - свето мјесто Републике Српске
Након што је посјетио градилиште улице која води до српског војничког гробља Нови Зејтинлик на Сокоцу, Додик је навео да је прије 14 мјесеци речено да се прилаз једном тако значајном мјесту мора да уради.
Чекало се, како је појаснио, да би се све испројектовало и провеле јавне набавке, али је напоменуо да Република Српска показује унутрашњу стабилност, унутрашњи инвестициони замах, да је интегрисана.
"На овом гробљу су сахрањени јунаци, нека гробна мјеста су руинирана временом и зато је Република Српска издвојила средства да се 187 надгробних споменика потпуно реконструише", навео је Додик.
Овом приликом је делегација, у којој је и премијер Саво Минић, изразила саучешће породици Барјактаревић којој су овдје сахрањена два сина из рата, а сада и отац.
"Тужне судбине морају да нас натјерају да станемо и да тим људима помогнемо", рекао је Додик.
Указао је да је Соколац раније препознат као велико инвестиционо градилиште и да је у вријеме када је био СНСД-ов начелник завршена спортска дворана на коју се дуго чекало.
Указао је да је послије тога буџет Сокоца био у кризи, да је постојала немогућност инвестирања, али да се сада може рећи да се све стабилизовало и да се почело радити.
"Политичари вриједе само онолико колико су оставили иза себе", поновио је Додик и изразио задовољство, што је када је ријеч о вртићу, на Сокоцу завршена прича, преноси Срна.
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