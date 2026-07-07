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Стравичан снимак: Ланчани судар код Шапца, аутобус у пламену

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:37

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

На путу ка Шапцу, у близини Кленка, дошло је до ланчаног судара у којем је, према првим информацијама, учествовао и аутобус. Након судара избио је пожар на аутобусу.

За сада није познато стање ученика који су се налазили у аутобусу.

Екипе хитне помоћи, ватрогасци и полиција су на терену, преноси Мондо.

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Тагови :

ланчани судар

аутобус

пожар

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