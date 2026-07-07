Стравичан снимак: Ланчани судар код Шапца, аутобус у пламену

Аутор:АТВ редакција
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На путу ка Шапцу, у близини Кленка, дошло је до ланчаног судара у којем је, према првим информацијама, учествовао и аутобус. Након судара избио је пожар на аутобусу.
За сада није познато стање ученика који су се налазили у аутобусу.
Екипе хитне помоћи, ватрогасци и полиција су на терену, преноси Мондо.
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