Logo

Пуштали музику на Дан жалости: Кажњена три угоститељска објекта

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:43

Коментари:

1
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Три особе са подручја града Теслића санкционисана су због непоштовања Закона о обиљежавању дана жалости, саопштено је из ПУ Добој.

Они су на Дан жалости, 04.07.2026. године, починили прекршај из члана 12. (Забрана одржавања програма и извођења или емитовања музике забавног карактера) Закона о обиљежавању дана жалости у Републици Српској.

илу-ружа-30052026

Фудбал

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

"Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски службеници су у три угоститељска објекта на подручју града Теслића евидентирали гласно извођење музичких садржаја, иако је тог дана на територији Републике Српске био проглашен Дан жалости, након чега су против власника угоститељских објеката издати прекршајни налози у складу са одредбама наведеног закона", наводи се из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Теслић

Казна

ПУ Добој

Дан жалости

Коментари (1)

Више из рубрике

Ranko Marjanović Arkan

Хроника

Жртву тукао шпицом за бетон: Бањалучком Аркану осам и по година затвора!

3 ч

5
Амир Хаџић, јутјубер

Хроника

Притворен познати ”јутјубер”, јавно вријеђао тужиоца из Тузле

4 ч

0
Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

Хроника

Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

4 ч

0
Осумњичени за покушај убиства у Чаковцу

Хроника

Ухапшен Данијел Трнинић: Осумњичени за пуцњаву у Чаковцу раније осуђиван у БиХ

4 ч

0

  • Најновије

16

01

Ко је био Андрија Бајић: Са рођеним братом направио каријеру, снимили највеће хитове

15

59

Милица из Београда спасила живот Ђанију Инфантину! Тражио је више од 20 година

15

58

Цвијановић: Зукан и Вукан рециклирају исте лажи

15

52

Ко кочи истрагу? Породица Бојана Копрене 12 година трага за истином

15

51

Руске снаге ослободиле још једно насеље, објављен број неутралисаних украјинских војника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима