Пуштали музику на Дан жалости: Кажњена три угоститељска објекта

Аутор:АТВ редакција
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Три особе са подручја града Теслића санкционисана су због непоштовања Закона о обиљежавању дана жалости, саопштено је из ПУ Добој.
Они су на Дан жалости, 04.07.2026. године, починили прекршај из члана 12. (Забрана одржавања програма и извођења или емитовања музике забавног карактера) Закона о обиљежавању дана жалости у Републици Српској.
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"Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски службеници су у три угоститељска објекта на подручју града Теслића евидентирали гласно извођење музичких садржаја, иако је тог дана на територији Републике Српске био проглашен Дан жалости, након чега су против власника угоститељских објеката издати прекршајни налози у складу са одредбама наведеног закона", наводи се из полиције.
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