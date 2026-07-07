Вјештаци о пронађеним костима у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кости које су синоћ пронађене у Сарајеву током радова у Улици Сафвет-бега Башагића су недвосмислено животињског поријекла, мишљење је вјештака.
Подсјећамо, како је јутрос, 7. јула, потврђено за "Независне новине", кости су пронашли радници.
БиХ
Узнемирујуће откриће у Сарајеву: Радници пронашли кости испод такси штанда
О свему је био обавијештен тужилац, а обављен је и увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч2
БиХ
7 ч1
Најновије
15
59
15
58
15
52
15
51
15
49
Тренутно на програму