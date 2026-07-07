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Вјештаци о пронађеним костима у Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:34

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Вјештаци о пронађеним костима у Сарајеву

Кости које су синоћ пронађене у Сарајеву током радова у Улици Сафвет-бега Башагића су недвосмислено животињског поријекла, мишљење је вјештака.

Подсјећамо, како је јутрос, 7. јула, потврђено за "Независне новине", кости су пронашли радници.

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О свему је био обавијештен тужилац, а обављен је и увиђај.

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Тагови :

Сарајево

кости

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