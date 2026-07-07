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Након 30 година Нермин Никшић неће бити кандидат на зборима

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 09:06

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Након 30 година Нермин Никшић неће бити кандидат на зборима

Предсједник СДП-а и актуелни премијер ФБиХ Нермин Никшић се неће кандидовати на предстојећим Општим изборима у БиХ.

До самог краја процеса састављања изборних листа трајале су интерне дискусије о томе да ли ће Никшић водити листу СДП-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Херцеговачко-неретванском кантону, као и прије четири године, пише "Кликс".

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Ипак, на крају је донесена одлука да Никшић неће бити кандидат, што ће бити први пут од 1996. године, односно од првих Општих избора након краја рата у БиХ, да актуелни предсједник СДП-а неће бити кандидат на изборима.

Од 2000. до 2014. године је Никшић био кандидат СДП-а за Представнички дом Парламента ФБиХ, а 2018. и 2022. године био је кандидат за државни парламент.

Одлука да не буде на једној од изборних листа СДП-а сугерише да ће Никшић, као што је и неколико пута најављивао у прошлости, вјероватно ићи у пензију након краја свог мандата.

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Ипак, вриједи истаћи да је могуће да Никшић, ако СДП буде учествовао у власти на неком нивоу, добије извршну функцију, као што се десило након што није изабран у државни парламент прије четири године.

Такође, могуће је и да Никшић буде кандидат за Дом народа ПС БиХ, али и да на ту позицију буде именован.

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Тагови :

Нермин Никшић

СДП

Избори 2026

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