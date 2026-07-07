За пола године на рачун јавних прихода у Српској се слило 2,51 милијарди КМ

Аутор:АТВ редакција
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Пореска управа Републике Српске је у првој половини ове године прикупила 2,41 милијарди КМ јавних прихода, што је за 233,2 милиона КМ, односно 11 одсто више него у истом периоду прошле године.
Раст наплате забиљежен је у свим категоријама јавних прихода. Доприноси социјалног осигурања порасли су за 10 процената, док су приходи од директних пореза и осталих јавних прихода већи за по 11 процената.
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По основу доприноса прикупљено је 1,47 милијарди КМ, што је за 139,1 милиона КМ више него у истом периоду претходне године. Доприноси за Фонд ПИО и Фонд здравственог осигурања порасли су за по 10 одсто, а за Завод за запошљавање и Фонд дјечје заштите за 11 одсто. Истичемо да наплата доприноса чини око 61 одсто укупно прикупљених јавних прихода, што потврђује њихов кључни значај за финансирање система социјалне заштите.
"Директни порези, који чине 25,5 процената од укупно прикупљених јавних прихода, наплаћени су у износу од 615,3 милиона КМ, што је за 62,3 милиона КМ више него у упоредном периоду прошле године. Највећи приход остварен је од пореза на добит, по основу којег је прикупљено 303,8 милиона КМ, што је седам одсто више него у истом периоду претходне године", рекао је директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић.
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Порез на доходак достигао је 276,3 милион КМ и већи је за 16 одсто, док је највећи процентуални раст забиљежен код пореза на непокретности, чија је наплата износила 24,4 милиона КМ, што је 20 одсто више у односу на исти период 2025. године.
"По основу осталих јавних прихода, који чине око 13,5 процената од укупно наплаћених јавних прихода, прикупљено је 326,4 милиона КМ, односно 31,7 милиона КМ више него у истом периоду претходне године. Од такси и накнада наплаћено је 166,1 милион КМ, што представља раст од 17 одсто, док је проценат повећања код накнада за приређивање игара на срећу остварен у износу од 17%", објаснио је Маричић.
У јуну ове године на рачун јавних прихода уплаћено је 392 милиона КМ, што је за 40,7 милиона КМ, односно дванаест одсто више него у јуну прошле године.
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Полугодишњи подаци о евидентираном промету преко фискалних каса који је достигао износ од 21,72 милијарде КМ, као и подаци о 2,41 милијарду прикупљних јавних прихода указују на висок ниво регистроване економске активности и, истовремено, уредно извршавање пореских обавеза.
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