Републичка инспекција за храну издала важно саопштење за грађане

Аутор:АТВ редакција
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Републичка инспекција за храну савјетовала је грађанима да приликом куповине хране за вријеме високих температура обрате пажњу на изглед, боју, мирис, конзистенцију и да у случају да уоче неисправну храну или њено неадекватно чување, одмах обавијесте надлежну инспекцију.
Републичка инспекција за храну савјетовала је грађанима да приликом куповине хране за вријеме високих температура обрате пажњу на изглед, боју, мирис, конзистенцију и да у случају да уоче неисправну храну или њено неадекватно чување, одмах обавијесте надлежну инспекцију.
Републичка инспекција за храну је од почетка године обавила је 760 контрола и у 300 случајева утврдила различите пропусте, те изрекла казне у износу од 210.000 КМ.
Неправилности су се најчешће односиле на то да запослена лица нису обавила редовни санитарни преглед, нису похађала додатну едукацију о хигијени хране, субјекти нису редовно обављали испитивања сировина и готових производа, као и на недостатке на декларацијама и пратећој документацији.
Истакнуто је да је утврђивање здравствено неисправне хране много ријеђе од утврђивања разних неправилности које за посљедицу могу имати неисправну храну.
Из Инспектората су нагласили да је купљену храну потребно у што краћем року одложити у расхладне уређаје, а свјеже намирнице одвојити од упакованих, као и млијечне производе од меса, те одржавати хигијену расхладних уређаја.
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"У периоду високих температура неправилна манипулација са храном, одлагање ван расхладних уређаја и слично, може да за свега неколико сати доведе до квара намирница", напоменули су из Инспектората.
Указано је да велику пажњу грађани треба да посвете припреми и чувању хране у домаћинству.
"У периоду са високим температурама храна се мора чувати на ниским температурама у такозваном хладном ланцу", појаснили су из Инспектората.
На високим температурама, наглашено је, довољно је само неколико сати да дође до бржег размножавања бактерија.
Ради превентивног дјеловања, кажу у Инспекторату, пракса инспекције за храну, како републичке, тако и градске и општинске је да се у овом периоду појачају контроле објеката у којима се прометују лако кварљиве намирнице, код којих постоји већи ризик од бржег размножавања бактерија.
Надзор у унутрашњем промету примарно обављају инспектори за храну на нивоу јединица локалне самоуправе, као мјесно надлежни и на годишњем нивоу обаве више од 7.500 контрола.
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С обзиром на то да републички инспектори за храну имају обавезу свакодневне контроле увоза хране на 14 граничних прелаза и царинских испостава, контроле у унутрашњем промету републичка инспекција врши у складу са расположивим кадровским капацитетима, појаснили су из Инспектората, преноси Срна.
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