Гужве на границама мијењају правила, ЕУ разматра могућу обуставу ЕЕС система

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија саопштила је да националне граничне власти могу привремено обуставити прикупљање биометријских података у оквиру новог система уласка/изласка ЕУ (ЕЕС).
То се односи на ситуације када гранични прелази буду под изузетно великим притиском, док расте забринутост због кашњења у путовањима током врхунца љетне сезоне.
Говорећи на дневном брифингу Европске комисије, портпарол Маркус Ламерт рекао је да ЕЕС укључује уграђену флексибилност како би се управљало гужвама током прве љетне сезоне његове примјене.
"Када постоје ситуације изузетно великог притиска на одређеном граничном прелазу, постоји могућност да се привремено обустави регистрација биометријских података“, рекао је Ламерт.
Нагласио је да се мјера односи само на прикупљање фотографија лица и отисака прстију који се узимају приликом првог уласка путника у систем, те да не значи обуставу граничних контрола.
"Обустава биометрије не значи обуставу система, провјере ће се и даље увијек морати обављати. Ради се само о томе да се ова додатна регистрација података о лицу и отисцима прстију може обуставити", појаснио је.
Ламерт је рекао да одлуку доносе националне граничне власти, које могу активирати ову мјеру ад хок када чекања постану предуга.
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ЕЕС, нови дигитални систем управљања границама ЕУ за држављане земаља које нису чланице Уније, замјењује печатирање пасоша електронском регистрацијом података о уласку и изласку путника, укључујући биометријске информације прикупљене приликом прве регистрације.
Ламерт је навео да Европска комисија блиско сарађује с државама чланицама како би се смањиле сметње те да је одржан технички састанак с авиоиндустријом уочи љетне сезоне путовања.
Додао је да су многи оперативни изазови пријављени на појединим аеродромима повезани с ранијим проблемима, укључујући недостатак особља, инфраструктурна ограничења и мањак простора, а не са самим ЕЕС-ом.
Истакао је и да је европска агенција за границе Frontex спремна распоредити додатно особље на најпрометније аеродроме те подржати увођење апликације за претходну регистрацију широм држава чланица.
Комисија је такође бранила сигурносне предности новог система, при чему је Ламерт рекао да је већ помогао у идентификацији више од 1.000 особа које представљају сигурносни ризик, користећи биометријске провјере за утврђивање идентитета, преноси Ослобођење.
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