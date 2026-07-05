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Опрез због јефтине гардеробе: Одјећа са Темуа и Шејна пуна отрова

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:29

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Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.
Фото: Ron Lach/Pexels

Гардероба брзе моде коју многи наручују са популарних платформи садржи висок проценат канцерогених хемикалија, због чега Европска унија уводи строге контроле.

Стручњаци су упозорили да чак 70 до 80 одсто производа са платформи ултра брзе моде не испуњава европске безбједносне прописе. Из тог разлога, Европска унија уводи оштрије контроле увоза јефтине робе са интернет платформи као што су "Шејн", "Тему" и "Али Експрес". Одјећа са ових сајтова израђена је од јефтиних синтетичких материјала попут полиестера, најлона и еластина, који се тешко разграђују и постају микропластика, а "Шејн" се раније нашао на мети оптужби и због продаје "сексуалних лутака са изгледом дјетета".

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У посљедње вријеме све је више пријава у европском Систему за брзо узбуњивање због текстила који изазива алергијске реакције, хемијске опекотине, па и оштећења органа. Истраживање "Гринписа" показало је да трећина производа са "Шејна" садржи хемикалије изнад дозвољених граница уредбе РЕАЦХ. У појединим узорцима концентрација фталата била је и до 200 пута већа од дозвољене, док су у неким јакнама откривене "вјечне хемикалије" (ПФАС) у количинама чак 3.000 пута већим од прописаних.

У спорној одјећи и обући пронађени су олово, кадмијум, формалдехид и нонилфенол етоксилат. Ове супстанце повезују се са ризиком од рака, хормонским поремећајима, смањеном плодношћу и оштећењем органа, а у организам доспјевају преко пора услијед знојења или удисањем влакана. Како би спријечила улазака ових производа, ЕУ уводи нова правила према којима ће свака пошиљка морати имати електронске податке за праћење ради детаљније граничне контроле, преноси Информер.

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Тагови :

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Тему

Шејн

канцер

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