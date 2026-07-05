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Возите туђи ауто са ЕУ таблицама у БиХ? Ово правило морате знати

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:18

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Возите туђи ауто са ЕУ таблицама у БиХ? Ово правило морате знати
Фото: АТВ

Возачи из дијаспоре често су у дилеми да ли особа која није власник смије превести аутомобил из Њемачке или Аустрије преко границе БиХ и шта каже закон.

Према важећим прописима Босне и Херцеговине, не постоји општа забрана да возилом управља особа која није његов власник, нити је власништво услов за прелазак државне границе. Оно што је законски обавезно јесте да возило има важећу регистрацију, одговарајуће таблице и осигурање које вриједи на подручју БиХ, а возач мора код себе имати саобраћајну дозволу. За већину земаља ЕУ данас није потребна зелена карта због међусобног признавања осигурања путем регистарских ознака.

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Посебну пажњу треба да обрате држављани БиХ са пребивалиштем у матичној земљи који управљају возилом регистрованим у иностранству. У њиховом случају примјењују се строги царински прописи о привременом увозу, па царински органи имају право да провјеравају да ли постоји законски основ за коришћење таквог возила без царињења.

Иако бх. прописи не захтијевају обавезно посједовање пуномоћи за свако путовање, у пракси је, када власник није у возилу, веома корисно имати писану пуномоћ. Она значајно олакшава доказивање легалности коришћења аутомобила током полицијских и царинских контрола, или у случају саобраћајне незгоде. Такође, возачи би прије пута требало да провјере уговоре са лизинг кућама или рент-а-цар компанијама, које често имају посебна интерна ограничења о томе ко смије да управља возилом у иностранству, преноси ГПМаљевац.

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Тагови :

Аутомобил

Европска унија

Босна и Херцеговина

Регистарске таблице

вожња

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