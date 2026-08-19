Дмитријев: Међународни кривични суд је мртав, само Каја Калас још за то не зна

Аутор:АТВ редакција
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Међународни кривични суд је мртав, изјавио је специјални представник руског предсједника за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"Међународни кривични суд је мртав. Само Каја Калас, шеф европске дипломатије, још за то не зна", прокоментарисао је Дмитријев на мрежи "Икс" реагујући на саопштење Европске службе за спољне послове у којем се изражава жаљење због тога што су САД увеле санкције предсједнику суда Томоко Акане, пренио је "Спутњик".
На интернет страници америчког Министарства финансија обављено је да су САД увеле санкције предсједнику Међународног кривичног суда Томоко Акане.
Америчке санкције уведене јапанском судији наставак су тренда од прошле године када су САД увеле циљане санкције за неколико званичника Суда, укључујући тужиоце и судије, позивајући се на налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и бившег израелског министра одбране Јоава Галанта, као и на ранију истрагу о америчким дјеловањима у Авганистану.
Санкцијама се замрзава сва имовина тих лица која се налази у САД и онемогућава им се приступ америчком финансијском систему.
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