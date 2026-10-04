Минић: Желим да будем предсједник свих грађана Српске

Аутор:АТВ редакција
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Желим да будем предсједник свих грађана Српске и оним који су гласали за мене и оним који нису, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић
"Желим да се захвалим свим грађанима Српске и мојој биолошкој породици али и мојој политичкој породици СНСД-а.
Ми смо један тим. Постојала је једна зебња, али оно што нас није могло довести у питање, то је јасан циљ, испоручујемо стабилност
Желим да будем предсједник Свим грађанима Српске и оним који су гласали и оним који нису. То схватам као одговорност
Ми смо партија са визијом и брзо ћемо кренути са свим активности, и Српска ће прва формирати Владу", рекао је Минић.
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