Минић: Мој народ, моја Српска - Хвала од срца

Аутор:АТВ редакција
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Мој народ, моја Српска, Хвала од срца, написао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.
Предсједник СНСД Милорад Додик прогласио је убједљиву побједу СНСД.
Мој народ, моја Српска ❤️ Хвала од срца!— Саво Минић (@minic_savo) October 4, 2026
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