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Минић: Мој народ, моја Српска - Хвала од срца

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04.10.2026 20:39

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Минић: Мој народ, моја Српска - Хвала од срца
Фото: Ustupljena fotografija

Мој народ, моја Српска, Хвала од срца, написао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.

Предсједник СНСД Милорад Додик прогласио је убједљиву побједу СНСД.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Избори 2026

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