Додик прогласио побједу: Помарисали смо све

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик прогласио је побједу
Он је истакао да су побједе однијели кандидати ове странке за предсједника Републике Српске Саво Минић и за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Хвала вам за велику побједу, проглашавам да смо побиједили за предсједника Републике, члана Предсједништва", рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а је рекао да је побједа неупитна када је у питању и трка за посланичке клупе у Народној скупштини.
"Заједно са коалиционим партнерима имаћемо двије трећине у парламенту Српске", поручио је је Додик.
Рекао је да је ова побједа на нивоу оне од прије 20 година.
"Не могу да вјерујем да смо овако помарисали све", поручио је Додик.
Изразио је велику захвалност свим партнерима, сарадницима и пријатељима, међу којима су и амерички предсједник Доналд Трамп, те предсједник Србије Александар Вучић.
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