"Народ Српске већински стоји иза политика Додика и СНСД, разлика 30.000"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 162.000 гласова, док кандидат СДС-а и опозиције Бранко Блануша има 127.000, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Разлика је више од 30.000 у корист Саве Минића. Народ Републике Српске убједљиво, већински стоји иза политика Милорада Додика, СНСД и наших коалиционих партнера", каже Ковачевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
51
23
31
22
38
22
38
22
20
Тренутно на програму