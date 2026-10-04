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"Народ Српске већински стоји иза политика Додика и СНСД, разлика 30.000"

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04.10.2026 20:17

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Радован Ковачевић
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 162.000 гласова, док кандидат СДС-а и опозиције Бранко Блануша има 127.000, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Разлика је више од 30.000 у корист Саве Минића. Народ Републике Српске убједљиво, већински стоји иза политика Милорада Додика, СНСД и наших коалиционих партнера", каже Ковачевић.

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

СНСД

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