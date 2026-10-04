Вукановић: Жао ми је што сам изгубио 20 година жртвујући се за овакав народ

Аутор:Славиша Ђурковић
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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић претрпио је тежак пораз на изборима. Осим његовог пораза за члана Предсједништва БиХ, његова листа је остварила и лош резултат за Народну скупштину Републике Српске.
Вукановић се захвалио грађанима који су гласали за њега и нагласио да је његова листа по броју освојених гласова друга у Требињу и трећа у Бањалуци.
"Ови избори су шок, ми смо требали да будемо изненађење. Нисмо имали ниједан секунд времена ни на једној од телевизија. Очигледно је да је тај крајње некоректан однос према нама дао овај резултат", рекао је Вукановић.
Вукановић се обрушио на медије, али и на народ који га није подржао.
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"Невјероватно је да су овакви резултати гласања. Посланици ДНС-а нису рекли ниједну ријеч, а ДНС је порастао. Са друге стране, ми смо имали највише борби и имали смо пад. Народ воли новац и обећања, лажи и преваре. Треба рећи да народ воли овакву власти, мени је жао што сам изгубио мајку у овој борби, што сам изгубио 20 година живота скачући за овакав народ", рекао је Вукановић.
Он поручује и да су сви били непријатељски настројени према Листи за правду и ред и да то они нису заслужили. Истиче да ће бити времена да се резултати анализирају, али да је екстремно разочаран.
И ми ћемо пресавити лист, важно нам је да смо водили снажну борбу. Биће времена за анализу.
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"Поручујем људима у Херцеговини да забораве мој број. Звонио је телефон читав дан. Зашто људи кад виде проблем зову нас да ми скачемо, да жртвујемо себе и своје породице, а да онда они оду за другима. Посебно сам разочаран непријатељским односом свих медијима у Српској. Да сам ратни злочинац и масовни убица, неко би ме пренио. Од БН-а до РТРС-а, па и АТВ", рекао је Вукановић.
Подсјећамо да је Небојша Вукановић био чест гост АТВ-а.
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