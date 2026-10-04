Огласио се Драшко Станивуковић након изборног пораза

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Предсједник ПСС-а каже да су свим капацитетима радили за Бранка Бланушу и Маринка Божовића, али да је задовољан растом ПСС-а који постоји само годину дана и сада су друга партија у Републици Српској.
Оно што је истина је да је ПСС, који је окупио ПДП и друге странке као и функционере других странака, освојио нешто више од 4.000 гласова у односу на ПДП 2022. године. Окупљени са овим бројем странака, у коначници, ПСС је доживио изборни пораз. Остим тога, извјестан је пад Драшка Станивуковића и у Бањалуци.
"Да не буде да је неки мук испред ПСС-а, нема разлога. Ми стојимо на двије ноге, увијек рационални, поштујући вољу Бањалуке, грађана Српске. Захвални смо на подршци коју смо добили. У животу постоји што и у политици, ми то зовемо кодекс. Наши коалициони партнери, господин Божовић и Блануша, чекали смо да они имају обраћање медијима. Прије свега, у духу демократије, желим да кажем да сматрамо да у 99 одсто изборни процес је био демократичан. Кампања је исто била таква, без тешких ријечи и квалификација. Имали смо час демократије у Републици Српској 30 дана. Имали смо мирнију кампању, што је резултовало за нас што је изненађујуће не само за нас, него за све. Мања излазност. То је готово 10 одсто мање када поредите изборе из 2022. године", рекао је Станивуковић.
Република Српска
Вукановић: Жао ми је што сам изгубио 20 година жртвујући се за овакав народ
Он поручује да их је изненадила мања излазност и да обично то одговара странкама власти.
"Долазимо до парадокса политичког да је на генералним општим изборима мања него на пријевременим. Ту мањкамо са демократијом. То треба анализирати", рекао је Станивуковић.
Он као предсједник ПСС-а честита Сави Минићу и Жељки Цвијановић.
"Поштујемо народну вољу, захвални смо грађанима на свим гласовима које смо добили. Ми као покрет имамо много разлога да будемо задовољно јер смо направили огроман помак", рекао је Станивуковић.
Он поручује да је Маринко Божовић имао сјајан резултата и да је Небојша Вукановић требало да препусти кандидатуру, попут њега, видјели би равноправну политичку борбу.
"Честитам свим странкама које су прешле цензус", рекао је Станивуковић.
Република Српска
Божовић нашао кривца за пораз!
Он поручује и да је Блануша однио побједу у Бањалуци и да је због мање излазности мања разлика у граду гдје је Станивуковић градоначелник.
"Божовић је био други кандидат, а трећи је био убједљиво трећи. Желим рећи да нам је жао што су се десили такви резултати за кандидате које су подржали. ПСС није имао ниједног кандидата за инокосну позицију и ми смо направили највећи резултат откад постојимо, а постојимо годину дана. Данас подршка покрета ПСС-а је 15 одсто. Раст резултата у Републици Српској је преко 50 одсто. Народе, много хвала. Данас можемо рећи да смо друга најјача политичка организација у Републици Српској. Оно што ПДП није успио, данас ми уједињени смо успјели, без иједне кандидатуре за инокосну позицију", рекао је Станивуковић.
Он каже да не може да показује еуфорију јер је главна битка за предсједника Републике Српске и члана Предсједништва, али би могли да покажу еуфорију и захвалност због раста партије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
51
23
31
22
38
22
38
22
20
Тренутно на програму