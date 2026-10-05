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Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

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05.10.2026 22:55

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Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?
Фото: Renata Brant/Pexels

Ако имате проблема са спавањем, једноставан вечерњи залогај могао би да буде од помоћи.

Банана садржи неколико нутријената који учествују у процесима важним за опуштање организма и регулацију сна – триптофан, витамин Б6, магнезијум и калијум.

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Наравно, банана није лијек за несаницу нити може да ријеши озбиљне поремећаје спавања, али постоји научно објашњење због чега ово воће неким људима може помоћи да се лакше опусте и заспе.

Триптофан помаже стварању хормона важних за сан

Један од разлога због којих се банана повезује са бољим сном јесте триптофан, аминокиселина коју организам користи у стварању серотонина и мелатонина.

Серотонин има важну улогу у регулисању расположења, апетита и сна, док мелатонин регулише циклус будности и спавања и припрема организам за одмор.

Намирнице које садрже триптофан, попут банана и млијека, могу допринијети процесима који учествују у успављивању. Ипак, не треба очекивати да ће вас банана тренутно успавати – количина триптофана у једној банани није довољна за такав ефекат.

Занимљиво је и да зреле, жуте банане садрже више триптофана, док презреле банане са смеђим тачкама могу садржати више мелатонина.

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Витамин Б6 и угљени хидрати додатно подржавају овај процес

Банана садржи витамин Б6, који помаже организму да триптофан претвори у серотонин, а серотонин се потом користи у стварању мелатонина.

Једна средње велика зрела банана садржи око 0,4 милиграма витамина Б6, што је приближно четвртина препорученог дневног уноса.

Банана садржи и око 25 грама угљених хидрата.

Након њиховог уноса долази до повећања шећера у крви и ослобађања инсулина, што може омогућити да више триптофана доспе до мозга. На тај начин угљени хидрати могу додатно подржати стварање серотонина и мелатонина.

Један од разлога због којих се банана повезује са бољим сном јесте триптофан, аминокиселина коју организам користи у стварању серотонина и мелатонина.

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Магнезијум може да опусти мишиће и нерве

Још један важан састојак банане је магнезијум, минерал који учествује у опуштању мишића и нормалном функционисању нервног система.

Недовољан унос магнезијума повезује се са краћим и лошијим сном, док довољан унос може допринијети опуштености пред одлазак у кревет.

Ипак, једна банана сама по себи не садржи довољно магнезијума да би ријешила његов недостатак. Она може бити само један од начина да се укупним уносом храном обезбиједи овај важан минерал.

Калијум може помоћи ако вас ноћу буде грчеви

Банане су познате и као добар извор калијума. Овај електролит неопходан је за нормалан рад мишића, срца и ћелија.

Адекватан унос калијума може допринијети нормалној функцији мишића, а код особа које имају ноћне грчеве довољан унос електролита може бити посебно важан.

Ако вас управо грчеви у ногама често буде током ноћи, банана може бити практичан дио вечерње ужине.

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Када је најбоље појести банану?

Ако желите да пробате банану као дио вечерње рутине, најбоље је да је поједете око један до два сата прије одласка у кревет.

Тако организму остављате довољно времена да вари храну и апсорбује хранљиве материје.

Ипак, важно је знати да банана садржи природне шећере и угљене хидрате, па код неких људи може привремено повећати ниво шећера у крви. Зато није добро очекивати да ће већа количина банане непосредно пред спавање имати бољи ефекат.

(Курир)

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Тагови :

банана

Спавање

Воће

здравље

несаница

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