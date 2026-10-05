Телефон вам се празни пребрзо? Промијените ових неколико подешавања и батерија ће трајати дуже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ако вам се телефон празни прије краја дана, не морате одмах да тражите нови уређај. Неколико једноставних промјена у подешавањима Андроида може смањити потрошњу енергије и помоћи да батерија дуже траје.
Највећи потрошач је често екран, па је прво добро смањити освјетљење или укључити аутоматско прилагођавање свјетлине. Корисно је и скратити време након којег се екран сам искључује, рецимо на 30 секунди.
Ако телефон подржава освјежавање од 120 Hz, можете прећи на 60 Hz када вам није потребна максимална глаткоћа приказа. Тамни режим такође може помоћи код телефона са ОЛЕД и АМОЛЕД екранима, мада уштеда зависи од освjетљења и начина коришћења.
Градови и општине
У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку
Укључите и уграђене опције као што су Штедња батерије и прилагодљива батерија. Оне могу ограничити рад апликација у позадини, посебно оних које често раде и када их не користите.
Важна је и навика пуњења. Ако телефон има опцију да ограничи пуњење, можете је подесити тако да се батерија не пуни стално до 100 одсто. Као распон који мање оптерећује литијум-јонску батерију често се наводи између 20 и 80 одсто.
Ако се телефон и даље празни неуобичајено брзо, отворите подешавања батерије и проверите које апликације троше највише енергије. Неке можете ставити у стање мировања или дубоког мировања како би им се смањила активност у позадини.
Наука и технологија
Додатак за телефон који може да открије скривене камере у соби
Нагло повећана потрошња понекад може бити повезана и са проблематичном апликацијом или злонамjерним софтвером, па вриједи провjерити шта је инсталирано на телефону ако се понашање изненада промијенило.
Самсунгови корисници могу проверити стање батерије кроз апликацију Мемберс и њену дијагностику, док други произвођачи имају сличне опције у подешавањима.
Ако дијагностика покаже да је батерија озбиљно деградирала, подешавања неће ријешити проблем. Тада је могуће да је једноставно дошло вријеме за замјену батерије, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Најновије
Најчитаније
22
52
22
45
22
39
22
37
22
31
Тренутно на програму