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Вјештачка интелигенција написала наставак чувеног романа

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05.10.2026 18:01

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Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука
Фото: pexels/Google DeepMind

Руска Сбербанка објавила је данас да је пустила у продају наставак чувеног романа "Мртве душе" Николаја Васиљевича Гогоља, чији је текст написала вјештачка интелигенција Гига чет.

Књига је већ доступна за наручивање путем интернета, а требало би да се појави и на руским платформама за електронску трговину, у Московском дому књиге и потом у књижарама широм земље, преноси Комерсант.

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Роман под називом "Мртве душе. Други том. Васкрсење" настао је као више од годину дана дуг експеримент у којем су учествовали историчари, књижевни стручњаци, лингвисти и инжењери.

Циљ је био да вјештачка интелигенција напише наставак дјела што ближи Гогољевом књижевном стилу.

Гига чет је за потребе пројекта анализирала цјелокупна Гогољева дјела, његова писма, биљешке и нацрте, али и текстове Александра Сергејевича Пушкина, Фјодора Михајловича Достојевског и Ивана Сергејевича Тургењева.

У обуку су укључена и филозофска и библијска дјела, као и умјетничка дјела која су имала важну улогу у Гогољевом стваралаштву.

Резултат је анализиран кроз 11 критеријума, међу којима су разноврсност рјечника, употреба архаизама и неологизама, дуге реченице и реторички пасуси, гротеска, начин вођења дијалога и присуство приповједача.

Други том "Мртвих душа" посебно је занимљив јер оригинални наставак никада није завршен.

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Гогољ је пред крај живота уништио рукопис другог дјела, па је његов садржај деценијама био предмет књижевних расправа и нагађања.

Алат Гига чет је направио и 21 илустрацију за књигу, у стилу Александра Агина, умјетника који је илустровао прво издање „Мртвих душа“ за Гогољевог живота.

Пројекат је дио ширег програма Сберманке кориштења вјештачке интелигенције за рад са културним насљеђем.

Банка је раније користила АИ за рад на недовршеној опери Петра Иљича Чајковског "Мандрагора".

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

роман Мртве душе

роман

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