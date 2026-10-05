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Горица Додик снимком описала Вукановића након изборног дебакла

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05.10.2026 18:53

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Небојша Вукановић
Фото: АТВ / Теодора Бјелогрлић

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић доживио је дебакл у трци за српског члана Предсједништва БиХ, након чега је одржао говор у којем је "ударио" на гласаче поручујући да "народ воли лажи и преваре".

Ова његова изјава изазвала је бројне реакције, а није промакла ни Горици Додик, кћерки Милорада Додика, предсједника СНСД-а - странке која је највећи побједник избора.

Она је на свом профилу на мрежи Икс објавила инсерт из представе "Краљ Иби", уз опис да је то "Вукановић данас".

Погледајте снимак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горица Додик

Небојша Вукановић

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