Горица Додик снимком описала Вукановића након изборног дебакла

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић доживио је дебакл у трци за српског члана Предсједништва БиХ, након чега је одржао говор у којем је "ударио" на гласаче поручујући да "народ воли лажи и преваре".
Ова његова изјава изазвала је бројне реакције, а није промакла ни Горици Додик, кћерки Милорада Додика, предсједника СНСД-а - странке која је највећи побједник избора.
Она је на свом профилу на мрежи Икс објавила инсерт из представе "Краљ Иби", уз опис да је то "Вукановић данас".
Погледајте снимак.
Vukanović danas🤡 https://t.co/FoBGvl8MBx— Gorica (@goricadodik) October 5, 2026
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