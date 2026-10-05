Миличевић Блануши: Повуци одлуку или да очекујемо нова искључења?

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:1
Професоре, повуците одлуку о Љубиши Петровићу или да очекујемо нова искључења.
Упитао је ово предсједника СДС-а Бранка Бланушу градоначелник Теслића Милан Миличевић након што је из странке избачен Љубиша Петровић.
Република Српска
Огласио се Петровић након избацивања из СДС-а: Ћераћемо се још, није звонило
"Одговоран однос према Српској демократској странци, након изборног резултата који је на историјском минимуму за државотворну странку, је да предсједник странке понуди оставку, а с њим и руководство странке. Не желим правити поређења са неким ранијим предсједницима Српске демократске странке који су то учинили уз много бољи резултат, па ни са мојом неопозивом оставком која је била чин покушаја очувања јединства странке који, нажалост, није успио него је, напротив, продубио јаз унутарстраначких струја. Ово је тренутак за одговорне, а не исхитрене одлуке!", поручио је Миличевић.
Додао је да је ово тренутак за хитну сједницу Главног одбора Српске демократске странке, па и Скупштину државотворне странке ради заузимања праваца и мјера за будућност странке.
"А шта смо одмах након дебакла и након изборног дана и ноћи добили? Одлуку Предсједника Српске демократске странке о искључењу градоначелника Бијељине и члана Предсједништва и Главног одбора странке Љубише Петровића уз изјаву СДС-овог кандидата за Предсједника Републике Српске да је задовољан резултатом избора уз ирационално образложење - оправдање пораза. И то након три пораза за мање од годину дана!", каже Миличевић и наставља:
"Више пута ми се одлуке Српске демократске странке, нити кадровска рјешења нису лично допадале, али сам поштовао став већине и то ћу увијек чинити, али професоре, не гради се у Српској демократској странци ауторитет чисткама и искључењима. Ауторитет се гради стрпљењем, разговором, консултацијама са страначким првацима, одлуком органа странке и изборним резултатом. Од сарадника треба 'извући' оно најбоље, а често занемарити оно у чему су мање добри, јер нико од нас није савршен".
Република Српска
Миловановић: Човјек који у годину дана три пута изгуби даје себи за право да искључује из СДС-а
Наглашава да би нашао много мана и Љубиши Петровићу и другима, па и самом себи, али ако желе добро СДС-у "морају заједно".
"Ово говорим као човјек који воли своју странку и у име Градског одбора Српске демократске странке Теслић који вам је, као један од неколико одбора, и на овим изборима донио побједу, који је освојио посланички мандат СДС-у у скоро немогућим условима. Зато, професоре, повуците одлуку о искључењу Љубише Петровића и сазовите сједницу Главног одбора и Скупштине Српске демократске странке. Или да очекујемо нова искључења?", закључио је Миличевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
28 мин1
Република Српска
35 мин1
Република Српска
40 мин0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму