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Огласио се Петровић након избацивања из СДС-а: Ћераћемо се још, није звонило

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05.10.2026 17:18

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Љубиша Петровић и Милан Миличевић
Фото: Град Бијељина

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић огласио се на свом Фејсбуку након што га је предсједник СДС-а Бранко Блануша избацио из странке.

Судећи према његовој изјави он од СДС-а не одустаје те најављује правне кораке.

Љубиша Петровић

Република Српска

Љубиша Петровић искључен из СДС-а!

"Имајући у виду велики број порука и упита који су стигли на моју адресу, обавјештавам јавност да ћу се званично обратити путем прес конференције на којој ћу рећи све што знам и мислим, и упознаћу људе са даљим корацима моје правне борбе за оспоравање незаконитог искључења из Српске демократске странке", поручио је Петровић.

Додао је да ће накнадно обавијестити јавност о термину конференције за новинаре, а потом послао поруку Блануши.

"Још није звонило, и даље траје настава! Ћераћемо се још!", каже Љубиша Петровић.

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Тагови :

Љубиша Петровић

Бранко Блануша

СДС

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