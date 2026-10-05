Огласио се Петровић након избацивања из СДС-а: Ћераћемо се још, није звонило

Аутор:Стеван Лулић
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић огласио се на свом Фејсбуку након што га је предсједник СДС-а Бранко Блануша избацио из странке.
Судећи према његовој изјави он од СДС-а не одустаје те најављује правне кораке.
Република Српска
Љубиша Петровић искључен из СДС-а!
"Имајући у виду велики број порука и упита који су стигли на моју адресу, обавјештавам јавност да ћу се званично обратити путем прес конференције на којој ћу рећи све што знам и мислим, и упознаћу људе са даљим корацима моје правне борбе за оспоравање незаконитог искључења из Српске демократске странке", поручио је Петровић.
Додао је да ће накнадно обавијестити јавност о термину конференције за новинаре, а потом послао поруку Блануши.
"Још није звонило, и даље траје настава! Ћераћемо се још!", каже Љубиша Петровић.
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