Горица Додик објавила фотографију и поручила: Сигурно премијер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Горица Додик, кћерка предсједника СНСД-а Милорада Додика, прославила је синоћ побједу кандидата ове странке на Парламентарним изборима.
Горица је на свом Икс профилу подијелила неколико снимака атмосфере са прославе, а једна фотографија привукла је велику пажњу.
Она је подијелила фотографију Милорада Додика преко које је писало:
"Сигурно премијер".
https://t.co/h8eyhRpwf4— Gorica (@goricadodik) October 4, 2026
Подсјећамо, кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић убједљиво су побиједили на изборима у недјељу.
Осим тога, ова странка је такође убједљиви побједник за Народну скупштину и Представнички дом ПС БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму