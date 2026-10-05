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Горица Додик објавила фотографију и поручила: Сигурно премијер

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05.10.2026 16:51

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4
Горица, Милорад и Игор Додик
Фото: Приватна архива

Горица Додик, кћерка предсједника СНСД-а Милорада Додика, прославила је синоћ побједу кандидата ове странке на Парламентарним изборима.

Горица је на свом Икс профилу подијелила неколико снимака атмосфере са прославе, а једна фотографија привукла је велику пажњу.

Она је подијелила фотографију Милорада Додика преко које је писало:

"Сигурно премијер".

Подсјећамо, кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић убједљиво су побиједили на изборима у недјељу.

Осим тога, ова странка је такође убједљиви побједник за Народну скупштину и Представнички дом ПС БиХ.

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Тагови :

Милорад Додик

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