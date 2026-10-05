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Немате памети, лоши сте људи: Романић љут на кумове и родбину након избора

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05.10.2026 16:35

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Радован Романић
Фото: Фејсбук

Радован Романић, кандидат Уједињене Српске за Народну скупштину Републике Српске, огорчен је изборним резултатима па је одлучио да пошаље поруку својим пријатељима, кумовима и родбини.

Романић је остао без посланичке фотеље освојивши 711 гласова у Изборној јединици 1, а након пристиглих резултата "ватру је отворио" на њему, до јуче, најближе људе.

Поручио им је да немају памети и петље, те да су лоши људи.

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"Омарска више нема посланика. Моја родбина, кумови, пријатељи, другови, комшије и сарадници немају свог народног посланика – и то својом одлуком", написао је он на Фејсбуку.

Романић сматра да на тим просторима није био искренији и коректнији човјек од њега.

"И ви то знате, али немате памети и петље. Лоши сте људи и не желите добро свом мјесту. Хвала, срећно, али без мене. Ја идем даље и не окрећем се", поручио је Романић.

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Тагови :

Радован Романић

Резултати избора 2026

Избори 2026

Коментари (3)

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