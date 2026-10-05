Немате памети, лоши сте људи: Романић љут на кумове и родбину након избора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Радован Романић, кандидат Уједињене Српске за Народну скупштину Републике Српске, огорчен је изборним резултатима па је одлучио да пошаље поруку својим пријатељима, кумовима и родбини.
Романић је остао без посланичке фотеље освојивши 711 гласова у Изборној јединици 1, а након пристиглих резултата "ватру је отворио" на њему, до јуче, најближе људе.
Поручио им је да немају памети и петље, те да су лоши људи.
Република Српска
Миловановић: Човјек који у годину дана три пута изгуби даје себи за право да искључује из СДС-а
"Омарска више нема посланика. Моја родбина, кумови, пријатељи, другови, комшије и сарадници немају свог народног посланика – и то својом одлуком", написао је он на Фејсбуку.
Романић сматра да на тим просторима није био искренији и коректнији човјек од њега.
"И ви то знате, али немате памети и петље. Лоши сте људи и не желите добро свом мјесту. Хвала, срећно, али без мене. Ја идем даље и не окрећем се", поручио је Романић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму