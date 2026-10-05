"Џаба злато и дукати" Станивуковић преспавао резултате: ПСС је скупо плаћен

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука је свједочила једној од најагресивнијих политичких кампања. Режија Драшка Станивуковића укључивала је општу присутност, луксуз, кампере, стил и престиж. У изборној ноћи предсједник ПСС-а немушто је изговарао свјеже научен текст, да је његова организација, на неки начин, ипак остварила историјски успјех. Да ли је то баш тако?
ПСС је био фокусиран на кандидатуре Бранка Блануше и Маринка Божовић, каже Станивуковић. Али опет, резултат ПСС-а је одличан, бољи су од СДС.
"Божовић је био други кандидат, а трећи је био убједљиво трећи (Небојша Вукановић). Желим рећи да нам је жао што су се десили такви резултати за кандидате које смо подржали. ПСС није имао ниједног кандидата за инокосну позицију и ми смо направили највећи резултат откад постојимо, а постојимо годину дана. Данас подршка покрета ПСС-а је 15 одсто. Раст резултата у Републици Српској је преко 50 одсто. Народе, много хвала. Данас можемо рећи да смо друга најјача политичка организација у Републици Српској. Оно што ПДП није успио, данас ми уједињени смо успјели, без иједне кандидатуре за инокосну позицију", рекао је Станивуковић.
Чињеница је да је ПСС друга политичка организација у Републици Српској. Чињеница је и да су на том мјесту не због свог успјеха, него због огромног пада СДС-а. Чињеница је и да је излазност мала, али посао опозиције је да мобилише своје симпатизере. То Драшко Станивуковић није успио.
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Покрет Сигурна Српска (ПСС) основан је прошле године. Ријеч је о коалицији чији највећи капитал има ПДП. Поред њих, ту су и друга имена попут покрета Својим путем Игора Радојичића, Српска напредна странка РС - ФБИХ, Демократски центар Републике Српске, као и групација некадашњих функционера ДЕМОС-а коју окупља Дејан Којић.
Са свим новим чланством, ПСС је у Републици Српској за НСРС скупио 70.768 гласова. Сам ПДП на изборима 2022. године освојио је 65.861. Функционери некадашњег ДЕМОС-а окупљени око Дејана Којића на својој листи донијели су ПСС-у 5.082 гласа, и то је разлика коју је организација Драшка Станивуковића направила у односу на ПДП-а.
Гледајући бројне нове функционере и политичке странке које је окупио Драшко Станивуковић, ПСС је требало да оствари далеко бољи резултат. Умјесто тога, задржали су се на истом што је евидентан пад за пројекат Драшка Станивуковића. Њихов овогодишњи успјех, како га Станивуковић покушава представити, искључиво је везан за пад СДС-а.
Градоначелник Бањалуке је током читаве године урушавао руководство СДС-а. Од понижавања Бранка Блануше, до преузимања њихових функционера, Станивуковић је успио у једном - да ослаби Српску демократску странку. Оно чему су се надали и он и Небојша Вукановић је СДС-ово бирачко тијело. Ипак, симпатизери СДС-а у недјељу нису глас дали некоме другом, него су постали дио "мале излазности".
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Са два кредита, један који се тиче мегаломанског пројекта ПСС-а и другог који се тиче урушавања СДС-а, Станивуковић треба да настави да самостално обитава на политичкој сцени глумећи опозиционара. Остварена "побједа" на овим изборима захтијеваће потпуну реорганизацију, или циљева, или руководства. Драшко Станивуковић није побиједио, само је успио да надживи СДС.
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