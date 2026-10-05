Блануша задовољан поразом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша огласио се дан након пораза на изборима за предсједника Републике Српске и поручио да је задовољан.
Блануша је захвалио гласачима који су изашли на изборе.
"Свим грађанима Републике Српске који су изашли на изборе захваљујем се на томе што су обавили своју грађанску дужност, посебно се захваљујем онима који су ми дали подршку као кандидату за Предсједника Републике Српске на овим изборима".
Блануша је потом упоредио нешто, што на неки начин није упоредиво. Поручио је да је освојио више гласова него опозиционе странке за Народну скупштину.
"Са оваквим опозиционим капацитетом заиста могу бити задовољан постигнутим резултатом јер сам добио око 60.000 гласова више него што су све опозиционе странке заједно добиле за Народну скупштину Републике Српске", написао је Блануша.
"Очигледно је да је већина становника Републике Српске задовољна стањем и подржава политике владајућих странака, а са моје стране џентлменски је да честитам побједнику. Ми настављамо нашу борбу и дјеловање", рекао је.
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