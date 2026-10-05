Обустављено БЦГ вакцинисање новорођенчади, пријављене нуспојаве

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска агенција за лијекове и медицинске производе (ХАЛМЕД) саопштила је данас да се у Хрватској обустављају дистрибуција и примјена свих серија БЦГ вакцине против тежих облика туберкулозе.
Ријеч је о вакцини произвођача „Бул Био НЦИПД“ (Bul Bio NCIPD Ltd.) из Софије у Бугарској, а обустава се спроводи као мјера предострожности због сумње на могућу неисправност у квалитету вакцине, која се појавила након праћења пријава сумњи на нежељене реакције.
Обустава ће бити на снази до завршетка истраге.
Како су навели из ХАЛМЕД-а, БЦГ вакцина је жива атенуирана вакцина против тежих облика туберкулозе, која се примјењује одмах након рођења или у првим мјесецима живота дјетета.
Хрватски завод за јавно здравство оцјењује да дјеца у Хрватској већ дуже вријеме имају веома низак ризик од оболијевања од туберкулозе, због чега њихово здравље неће бити угрожено обуставом вакцинације до завршетка истраге.
ХАЛМЕД је током 2026. године запримио четири пријаве сумње на нуспојаву остеомијелитиса након примјене ове вакцине.
Вакцине су примијењене у различитим здравственим установама, што, како се наводи, смањује вјероватноћу да је ријеч о грешци приликом вакцинације.
С обзиром на број пријава током 2026. године, у поређењу са периодом од 2005. до 2025. године, када је забиљежена само једна пријава сумње на исту нуспојаву повезану са БЦГ вакцинама, појавила се сумња на могућу неисправност у квалитету лијека.
Остеомијелитис након БЦГ вакцинације ријетка је врста инфекције костију коју узрокује ослабљени сој бактерије *Mycobacterium bovis*, присутан у вакцини, и представља очекивану нуспојаву ове вакцине.
Инфекција најчешће захвата дуге кости, односно кости горњих и доњих екстремитета, прсну кост или ребра. Симптоми укључују бол и оток, као и смањену покретљивост екстремитета. Постепено се погоршавају и најчешће захватају само једну кост.
Симптоми се могу појавити од неколико мјесеци до неколико година након вакцинације, а најчешће након годину дана.
Уз правовремено постављање дијагнозе и одговарајуће лијечење долази до потпуног опоравка. У случају појаве наведених симптома потребно је јавити се љекару, наводе из ХАЛМЕД-а.
Додају да ову нуспојаву треба разликовати од локалне реакције на мјесту примјене вакцине, која се јавља у року од двије до три седмице у виду црвенила и мањег отока или избочине, која може прерасти у раницу на кожи.
Зарастање ранице може трајати неколико мјесеци и завршити стварањем мањег ожиљка. Ријеч је, како се наводи, о очекиваној реакцији на БЦГ вакцину, односно знаку успјешне вакцинације.
Будући да тренутно нема друге доступне БЦГ вакцине за примјену код новорођенчади, вакцинација у породилиштима у Хрватској неће се спроводити до завршетка истраге.
– У случају наставка вакцинације овом или другом БЦГ вакцином, јавност ће бити правовремено обавијештена – саопштио је ХАЛМЕД.
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