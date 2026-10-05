Несрећа на екскурзији у Српској, ученица оперисана на УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
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Ученица другог разреда 15. београдске гимназије тешко је повријеђена када се током екскурзије у Републици Српској преврнуо квад који је изнајмила са другарицом.
Ученица 15 београдске гимназије “Патријарх Павле” тешко је повријеђена на екскурзији у Републици Српској приликом превртања квада. Љекари Ургентног центра Бањалука извршили су хитну хируршку интервенцију.
Са њом је у несрећи лакше повријеђена и њена другарица из разреда. О свему су обавијештени родитељи, гимназија, Школска управа Београд и полицијска станица Раковица, на чијој се територији налази школа. Директор гимназије Јасмин Николовски потврдио је за "Курир" да се догодила несрећа, али није желио да улази у детаље о којима је обавијестио надлежне институције.
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"Ученице другог разреда су 4. октобра у вечерњим сатима на екскурзији у Републици Српској самовољно и без одобрења разредног старјешине у слободно вријеме, непосредно прије вечере, противправно изнајмиле квад. У току вожње дошло је до превртања и до повреде. Једна је задобила лакше, а друга теже повреде које су узроковале хируршку интервенцију", наводи Николовски:
Одјељенски старјешина је о свему, након одласка у Ургентни центар и јављања надлежној полицијској станици, извјестио родитеље повријеђених ученица, директора школе и колеге наставнике.
Николовски додаје да су родитељи дјевојчица стигли у Бањалуку у ноћним сатима.
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"Све релевантне информације су добили од надлежне полицијске станице и Ургентног центра. Медицинску, психолошку и организациону помоћ су пружили доктор, иначе пратилац на екскурзији ангажован од стране агенције, као и присутне колеге и водичи агенције", рекао је он.
Гимназија је, истиче директор, одржала састанак тима за кризне ситуације.
"Обавијестили смо надлежну полицијску управу Раковица, Школску управу Београд. На састанку су утврђене мјере, као и израда плана и пружање психосоцијалне подршке породицама ученица, одјељењу које је на екскурзији, одјељенском старјешини, а пратићемо и ученике и запослене након догађаја", закључио је директор.
Како "Курир" сазнаје обје дјевојчице су стабилно.
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