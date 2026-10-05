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Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

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05.10.2026 10:34

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Челинчанин ухапшен по Централној потјерници
Фото: АТВ

Челинчанин С.Ј. лишен је слободе на основу Централне потјернице и расписане потраге, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Хапшење је изведено на основу Централне потјернице коју је расписао Основни суд у Котор Варошу, као и расписа о трагању Полицијске станице Оџак.

О лишавању слободе С.Ј. одмах су обавијештени Окружни центар Судске полиције Бањалука и Полицијска станица Оџак ради даљег поступања.

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Тагови :

хапшење

лице с потјернице

Црна хроника

ПУ Бањалука

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