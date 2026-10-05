Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

Аутор:АТВ редакција
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Челинчанин С.Ј. лишен је слободе на основу Централне потјернице и расписане потраге, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Хапшење је изведено на основу Централне потјернице коју је расписао Основни суд у Котор Варошу, као и расписа о трагању Полицијске станице Оџак.
О лишавању слободе С.Ј. одмах су обавијештени Окружни центар Судске полиције Бањалука и Полицијска станица Оџак ради даљег поступања.
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