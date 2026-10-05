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Јавор: Остајем градоначелник, нећу прихватити посланички мандат

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05.10.2026 11:13

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Јавор: Остајем градоначелник, нећу прихватити посланички мандат
Фото: АТВ

Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је данас Срни да остаје на овој дужности и да неће прихватити посланички мандат у Народној скупштини Републике Српске.

Јавор је на јучерашњим општим изборима био носилац листе кандидата СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици један, освојивши 4.518 гласова или 26,78 одсто.

"Захваљујем свима који су гласали препознавши одговорну политику СНСД-а и на локалном и на републичком и на нивоу БиХ", рекао је Јавор.

Он је најавио да на дужности градоначелника Приједора наставља да ради истим интензитетом.

"Настављамо рјешавати проблеме наших суграђана, а уз подршку републичког нивоа завршићемо све капиталне пројекте", додао је Јавор.

СНСД је у Приједору побиједио на свим нивоима, преноси Срна.

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Тагови :

Слободан Јавор

СНСД

Избори 2026

посланички мандат

Градоначелник

Приједор

Народна скупштина Републике Српске

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