Јавор: Остајем градоначелник, нећу прихватити посланички мандат

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је данас Срни да остаје на овој дужности и да неће прихватити посланички мандат у Народној скупштини Републике Српске.
Јавор је на јучерашњим општим изборима био носилац листе кандидата СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици један, освојивши 4.518 гласова или 26,78 одсто.
"Захваљујем свима који су гласали препознавши одговорну политику СНСД-а и на локалном и на републичком и на нивоу БиХ", рекао је Јавор.
Он је најавио да на дужности градоначелника Приједора наставља да ради истим интензитетом.
"Настављамо рјешавати проблеме наших суграђана, а уз подршку републичког нивоа завршићемо све капиталне пројекте", додао је Јавор.
СНСД је у Приједору побиједио на свим нивоима, преноси Срна.
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