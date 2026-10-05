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Хакери провалили у национални регистар: Лични подаци 8,8 милиона људи угрожени!

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05.10.2026 12:17

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Хакери провалили у национални регистар: Лични подаци 8,8 милиона људи угрожени!
Фото: Pixabay

Хакери су провалили у национални регистар Данске и добили приступ личним подацима 8,8 милиона људи, саопштило је Министарство за дигиталне послове.

У саопштењу се наводи да су хакери "остварили незаконит приступ именима, адресама и бројевима социјалног осигурања", укључујући лица која су преминула или емигрирала, пренио је АФП.

"Ово је изузетно озбиљан инцидент. Мапирамо пун обим инцидента заједно са свим надлежним органима", изјавила је министар за дигиталне послове Кристина Егелунд.

Данска има око шест милиона становника, али национални регистар садржи информације о 11 милиона, укључујући податке о преминулима и људима који су се одселили из земље.

У саопштењу Министарства додаје се да је покренута истрага о инциденту, а хакери још нису идентификовани, преноси Срна.

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Тагови :

хакерски напад

хакери

Данска

лични подаци

крађа података

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