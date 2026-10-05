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Шобић: Народ подржао лидерску политику Милорада Додика

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05.10.2026 12:52

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Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић
Фото: Srna

Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић оцијенио је да су Срби на општим изборима у БиХ подржали лидерску политику предсједника СНСД-а Милорада Додика, који, како је навео, апсолутно ради у њиховом интересу.

"Народ је гласао за Додикову политику јер је правовремено препознао негативне намјере неких страних и домаћих `кројача` овдашњег живота, односно намјере да се овај легитимни лидер српског народа смакне са функција мимо свих људских, законских и животних права", рекао је Шобић.

Он је навео да је српски народ на вријеме схватио да се Српска, која је по много чему држава, не смије препустити факторима са стране.

"Ово што се десило на изборима је истовремено побједа Милорада Додика и Републике Српске", рекао је Шобић.

Он је навео да Српска заслужује добру, конструктивну и јаку опозицију која никада неће опонирати републичким интересима на нивоу БиХ.

"Заправо, та опозиција треба и мора да аргументовано критикује власт да би она боље радила, али не смије никада бити непријатељска према Републици Српској. И мора да обавезно заступа интересе Српске на нивоу БиХ. Морамо бити политички и свакако јединствени у смислу напретка српског народа", истакао је Шобић.

Он је додао да политика Српске никада не смије прихватити намјере политичког Сарајева које тврди да је БиХ само њихова.

"Мора се уважити чињеница да је БиХ састављена од два ентитета и три конститутивна народа", закључио је Шобић, преноси Срна.

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Тагови :

Слободан Шобић

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