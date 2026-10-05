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Руководство Српске: Ово је наша земља, наша Бањалука, наша Република Српска

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05.10.2026 12:45

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Руководство Српске шетња Бањалуком након изборне побједе
Фото: X/Željka Cvijanović

Сунце над Бањалуком, град који не стаје и људи око нас који потврђују слику Српске какву желимо и градимо: ведру, сложну, усправну, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Ово је наша земља. Наша Бањалука. Наша Република Српска. И сваки њен камен, свака њена улица и свако њено јутро припадају народу, који је никада није престао вољети", навео је Додик на Иксу те додао:

"Бескрајно сам захвалан народу који је препознао и наградио сваку борбу које се нисмо уплашили и сваку побједу коју смо заједно са нашим народом извојевали. А дан је сунчан, небо ведро - као да и сама Српска каже: идемо даље, у нове побједе".

Додик је поручио: "Живјела Бањалука. Живјела Република Српска".

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Бања Лука

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