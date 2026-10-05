Руководство Српске: Ово је наша земља, наша Бањалука, наша Република Српска

Аутор:АТВ редакција
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Сунце над Бањалуком, град који не стаје и људи око нас који потврђују слику Српске какву желимо и градимо: ведру, сложну, усправну, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Ово је наша земља. Наша Бањалука. Наша Република Српска. И сваки њен камен, свака њена улица и свако њено јутро припадају народу, који је никада није престао вољети", навео је Додик на Иксу те додао:
Сунце над Бањалуком, град који не стаје и људи око нас који потврђују слику Српске какву желимо и градимо: ведру, сложну, усправну.
Ово је наша земља. Наша Бањалука. Наша Република Српска. И сваки њен камен, свака њена улица и свако њено јутро припадају народу, који је никада није престао вољети.
Бескрајно сам захвалан народу који је препознао и наградио сваку борбу које се нисмо уплашили и сваку побједу коју смо заједно са нашим народом извојевали. А дан је сунчан, небо ведро - као да и сама Српска каже: идемо даље, у нове побједе.
Живјела Бањалука. Живјела Република Српска.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 5, 2026
"Бескрајно сам захвалан народу који је препознао и наградио сваку борбу које се нисмо уплашили и сваку побједу коју смо заједно са нашим народом извојевали. А дан је сунчан, небо ведро - као да и сама Српска каже: идемо даље, у нове побједе".
Диван понедјељак 😊 https://t.co/dDLYG3YWNU— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 5, 2026
Додик је поручио: "Живјела Бањалука. Живјела Република Српска".
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