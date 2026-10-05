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Помен поводом 40 дана од смрти генерала Младића: На гробљу породица, пријатељи и саборци

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05.10.2026 13:27

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На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.
Фото: Srna

На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.

Код породичне гробнице окупио се велики број пријатеља и некадашњих сабораца бившег команданта Војске Републике Српске, а присуствовао је и министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

Младић је преминуо 27. августа у Хагу, а сахрањен је 7. септембра у породичној гробници на Топчидерском гробљу.

На сахрани је опијело служио патријарх Порфирије, а ковчег је пренијет уз војне почасти и заставе Србије и Републике Српске, преноси РТРС

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Тагови :

Гробље

Ратко Младић

Београд

Радан Остојић

Војска Републике Српске

четрдесетодневни помен

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