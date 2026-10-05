Помен поводом 40 дана од смрти генерала Младића: На гробљу породица, пријатељи и саборци

Аутор:АТВ редакција
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На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.
Код породичне гробнице окупио се велики број пријатеља и некадашњих сабораца бившег команданта Војске Републике Српске, а присуствовао је и министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Младић је преминуо 27. августа у Хагу, а сахрањен је 7. септембра у породичној гробници на Топчидерском гробљу.
На сахрани је опијело служио патријарх Порфирије, а ковчег је пренијет уз војне почасти и заставе Србије и Републике Српске, преноси РТРС
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