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Мушкарац (75) звјерски тукао супругу: Одвео је у шуму, тукао металном шипком па потегао нож

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04.10.2026 20:23

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против мушкарца (75) из Самоша због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.

Према наводима тужилаштва, он је од 30. августа до 1. септембра 2026. године у Самошу, над својом супругом (70), примјењивао физичко насиље, претио јој и угрожавао њено спокојство и тјелесни интегритет. Како се наводи, при томе је користио кухињски и ловачки нож, као и металну цијев.

Сумња се да је супругу више пута ударао, закључавао у кући и пријетио јој, а потом је одвео у оближњу шуму. Тамо је, према наводима тужилаштва, ловачким ножем замахивао изнад њене главе и забадао нож у дрво поред ње, након чега ју је поново физички напао металном цијеви. Жена је том приликом, како се наводи, задобила више лаких тјелесних повреда.

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Тужилаштво је предложило да га суд осуди на годину и два мјесеца затвора, као и да му изрекне мјеру безбједности забране приближавања и комуникације са супругом.

Предложено је и да му се продужи притвор до завршетка главног претреса, због околности које, према оцјени тужилаштва, указују на опасност да би могао ометати поступак или у кратком временском периоду довршити или поновити кривично дјело.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

насиље у породици

Панчево

Србија

Полиција

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