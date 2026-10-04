Мушкарац (75) звјерски тукао супругу: Одвео је у шуму, тукао металном шипком па потегао нож

Аутор:АТВ редакција
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Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против мушкарца (75) из Самоша због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.
Према наводима тужилаштва, он је од 30. августа до 1. септембра 2026. године у Самошу, над својом супругом (70), примјењивао физичко насиље, претио јој и угрожавао њено спокојство и тјелесни интегритет. Како се наводи, при томе је користио кухињски и ловачки нож, као и металну цијев.
Сумња се да је супругу више пута ударао, закључавао у кући и пријетио јој, а потом је одвео у оближњу шуму. Тамо је, према наводима тужилаштва, ловачким ножем замахивао изнад њене главе и забадао нож у дрво поред ње, након чега ју је поново физички напао металном цијеви. Жена је том приликом, како се наводи, задобила више лаких тјелесних повреда.
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Тужилаштво је предложило да га суд осуди на годину и два мјесеца затвора, као и да му изрекне мјеру безбједности забране приближавања и комуникације са супругом.
Предложено је и да му се продужи притвор до завршетка главног претреса, због околности које, према оцјени тужилаштва, указују на опасност да би могао ометати поступак или у кратком временском периоду довршити или поновити кривично дјело.
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