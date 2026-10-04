Претукли га с леђа металним шипкама? Једно га је спасило

Аутор:АТВ редакција
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О.М. (20) нападнут је код Студенског трга у Београду, у ноћи између петка и суботе, око 2 сата, када су му тројица, за сада непознатих мушкараца, нанијели повреде.
Док полиција трага за нападачима, огласила се мајка младића која тврди да су га тукли металним шипкама.
"Мој син је те вечери био у шетњи са две другарице на Калемегдану. Ријешио је да послије оде на Вождовац код баке и да код ње преноћи. У 2.05 били су на станици и чекали ноћни аутобус. Он је имао оне слушалице које су као рајф преко главе. Одједном су му с леђа пришла тројица миграната и без икакве ријечи почела да га туку металним шипкама. Син ми је рекао да је тада подигао руке да заштити главу па су они наставили да га ударају по рукама, вјероватно како би дошли до главе, али штитиле су га и те слушалице. Да није имао њих, он би сада био убијен", прича мајка младића Д.М. за Курир.
Република Српска
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Према ријечима њеног сина, све је трајало пет секунди, а упркос томе што је на станици било људи, мајка тврди да су сви почели да снимају напад телефоном умјесто да му помогну.
"То се јако брзо одиграло, али оно што је јако страшно је да су очевици стигли да укључе камере на телефонима и све сниме, умјесто да некако помогну. Напад је трајао око пет секунди, а мој син је пао на колена и низ лице му је кренула крв. Његова другарица се тада тргла из шока и позвала Хитну помоћ. Мигранти су брзо отрчали низ улицу носећи шипке. Нису покушали ни телефон да му украду ни ништа. Стварно не разумем тај напад. То је покушај убиства, а син је пуком срећом преживио", наглашава мајка младића.
Како тврди саговорница "Курира", Хитна помоћ га је одвезла у Ургентни центар "гдје је провео цијелу ноћ на снимањима".
"Мени је све јавио ујутро када је све завршио јер није хтео да ме брине. Утврдили су да има рану на глави, прелом једне шаке, а друга му је отечена. Због чега је морао то све да претрпи? Зашто му нико није помогао и ко је сљедећа недужна жртва тих силеџија, који и даље слободно шетају центром града", пита се очајна мајка Д.М.
Повријеђени младић је, како наводи Курир, цијели случај пријавио полицији, која ради на расвјетљавању напада.
Мајка Д.М. се нада да ће снимци са сигурносних камера, са Трга републике, помоћи полицији у хапшењу починилаца.
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