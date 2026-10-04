Лажни љекар ојадио старицу: Звао је телефоном и рекао да новац треба за лијечење

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Жена (74) из загребачке Дубраве преварена је за више десетина хиљада евра након што јој се непознати мушкарац телефоном лажно представио као љекар и затражио новац за лијечење чланице њене породице, саопштила је загребачка полиција.

Превара се догодила јуче око 13.30 часова у Улици И. Пољанице. Жена је повјеровала мушкарцу који ју је позвао и, пратећи његова упутства, непознатом мушкарцу на адреси свог дома предала новац. Укупна материјална штета износи више десетина хиљада евра, а полиција спроводи криминалистичку истрагу. (Индекс)

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