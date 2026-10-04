Ухапшени Требињци: Залутали метак погодио комшију

Аутор:АТВ редакција
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З.П. и Д.П. ухапшени су у Требињу због сумње да су у суботу, 3. октобра пуцали из ватреног оружја, након чега је залутали метак погодио њиховог суграђанина.
"Полицијски службеници су 3. октобра, у вечерњим часовима запримили пријаву да је једно лице задобило повреде од залуталог метка. Оперативним радом на терену дошли су до сазнања да су З.П. и Д.П. током вечери користили ватрено оружје", саопштено је из ПУ Требиње.
Након увиђаја код породичних кућа која користе наведени двојац, полиција је изузела 88 чаура калибра 7.62mm и један метак калибра 7.62mm.
"Извршеним претресом кућа и помоћних објеката које користе З.П. и Д.П. пронађено је и привремено одузето: двије пушке, девет паковања експлозива укупне тежине 8,1kg, два празна оквира од аутоматске пушке и 492 метра калибра 7.62mm", наводи се у саопштењу.
Они су осумњичени да су починили кривична дјела изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
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О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње с циљем документовања наведених кривичних дјела.
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