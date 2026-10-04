Logo

Ухапшени Требињци: Залутали метак погодио комшију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 14:51

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

З.П. и Д.П. ухапшени су у Требињу због сумње да су у суботу, 3. октобра пуцали из ватреног оружја, након чега је залутали метак погодио њиховог суграђанина.

"Полицијски службеници су 3. октобра, у вечерњим часовима запримили пријаву да је једно лице задобило повреде од залуталог метка. Оперативним радом на терену дошли су до сазнања да су З.П. и Д.П. током вечери користили ватрено оружје", саопштено је из ПУ Требиње.

Након увиђаја код породичних кућа која користе наведени двојац, полиција је изузела 88 чаура калибра 7.62mm и један метак калибра 7.62mm.

"Извршеним претресом кућа и помоћних објеката које користе З.П. и Д.П. пронађено је и привремено одузето: двије пушке, девет паковања експлозива укупне тежине 8,1kg, два празна оквира од аутоматске пушке и 492 метра калибра 7.62mm", наводи се у саопштењу.

Они су осумњичени да су починили кривична д‌јела изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

policija hrvatska

Регион

Трагедија у Хрватској: Младић (19) погинуо, други испао из аутомобила и преживио

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње с циљем документовања наведених кривичних д‌јела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

хапшење

метак

Пуцњава

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука

Хроника

До подне један инцидент на бирачком мјесту у Српској: Посматрач напао члана комисије

6 ч

0
Соколац је данас завијен у црно након што је у саобраћајној несрећи на Гласиначком пољу страдао Сокочанин, Маринко Лопатић, отац петоро дјеце.

Хроника

Соколац завијен у црно: У несрећи страдао отац петоро дјеце

7 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Саобраћајка у Бањевици, има повријеђених

7 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Завршен увиђај након тешке несреће код Сокоца, биће обављена обдукција тијела

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима