До подне један инцидент на бирачком мјесту у Српској: Посматрач напао члана комисије

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске евидентирало је до подне једно нарушавање јавног реда и мира и то у фочанском мјесту Челебићи, гдје је посматрач физички напао члана изборне комисије.
Посматрач чији су иницијали М.Р. је у 9.45 часова физички је напао члана изборне комисије чији су иницијали П.О, због чега му је издат прекршајни налог, саопштено је из МУП-а.
"Процес гласања на општим изборима на подручју Републике Српске одвија се мирно, иако су евидентирани прекиди гласања на бирачким мјестима", наведено је у саопштењу.
Локације за издавање личних докумената раде до 19.00 часова, а грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир забранио је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим превоза противградних ракета за потребе "Противградне превентиве", као и пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
Забрана је на снази до сутра у 6.00 часова.
Забрањен је и саобраћај за теретна возила која имају више од 3,5 тона укупне масе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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