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До подне један инцидент на бирачком мјесту у Српској: Посматрач напао члана комисије

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04.10.2026 13:32

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Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске евидентирало је до подне једно нарушавање јавног реда и мира и то у фочанском мјесту Челебићи, гдје је посматрач физички напао члана изборне комисије.

Посматрач чији су иницијали М.Р. је у 9.45 часова физички је напао члана изборне комисије чији су иницијали П.О, због чега му је издат прекршајни налог, саопштено је из МУП-а.

"Процес гласања на општим изборима на подручју Републике Српске одвија се мирно, иако су евидентирани прекиди гласања на бирачким мјестима", наведено је у саопштењу.

Локације за издавање личних докумената раде до 19.00 часова, а грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир забранио је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим превоза противградних ракета за потребе "Противградне превентиве", као и пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.

Забрана је на снази до сутра у 6.00 часова.

Забрањен је и саобраћај за теретна возила која имају више од 3,5 тона укупне масе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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Нападач

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гласање

МУП Републике Српске

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