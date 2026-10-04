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Зел: Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана

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04.10.2026 14:28

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Зел: Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел истакао је да се "моли за Републику Српску" и повратак демократије у БиХ након данашњих избора.

"Молим се за Републику Српску и повратак истинске демократије у БиХ на овај важан изборни дан", написао је Зел на "Иксу".

Он је навео раније да Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана и да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачења овлаштења.

У БиХ се данас одржавају општи избори на којима се бира 518 носилаца мандата међу 7.028 овјерених кандидата.

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Тагови :

Марк Зел

Избори 2026

Израел

Бошњаци

Република Српска

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