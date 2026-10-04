Зел: Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел истакао је да се "моли за Републику Српску" и повратак демократије у БиХ након данашњих избора.
"Молим се за Републику Српску и повратак истинске демократије у БиХ на овај важан изборни дан", написао је Зел на "Иксу".
Praying for Republika Srpska and a return to true democracy in Bosnia-Herzegovina on this critical election day.— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026
Он је навео раније да Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана и да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачења овлаштења.
У БиХ се данас одржавају општи избори на којима се бира 518 носилаца мандата међу 7.028 овјерених кандидата.
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